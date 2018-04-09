ضحية الخادمة الإثيوبية.. والد الطفلة السعودية “ترف” يروي تفاصيل مأساته (صور)

أفادت وسائل إعلام محلية، أن الطفلة السعودية “ترف”، التي دخلت العناية المركزة؛ إثر إقدام خادمة إثيوبية، تعمل لدى أسرتها، بخنقها في حاوية ملابس، توفيت “دماغيًا”.

ونقلت المصادر عن سلطان هليل العنزي والد ترف ذات (13 شهرًا) قوله: “إن التقارير الطبية تؤكد وفاة ابنته دماغيًا، وإنها تعيش حاليًا على التنفس الصناعي”.

وأوضح العنزي أن الخادمة الإثيوبية “لم تكمل 13 يومًا في منزله، حيث استغفلت زوجته وقامت بمحاولة خنق الطفلة، وعند اكتشاف الحالة تم نقلها إلى مستشفى الملك خالد بالخرج، ومن ثم أحيلت إلى مدينة الملك سعود الطبية في حالة حرجة”

وتابع العنزي حديثه، أن “الدموع لو ترجع موتانا لقضينا العمر كله بالبكاء، ونحن صابرون ومحتسبون على مصابنا، وهذا أمر الله وإرادته”.

وقال والد ترف، إن الخادمة الإثيوبية، لا تزال مستمرة في إنكار قيامها بالجريمة، وتم إيداعها السجن لحين انتهاء التحقيقات الأمنية.