سيدة تلتقط سيلفي أثناء اقتيادها كرهينة تحت تهديد السلاح (صور)‎

أظهرت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي اللحظة التي تمكنت فيها سيدة مذعورة من التقاط صورة سيلفي، أثناء اقتيادها كرهينة تحت تهديد السلاح.

كانت أمينة المكتبة ماريا أناليا دا كونسيساو (60 عامًا)، تقف في محطة للحافلات في وسط مدينة ساو باولو بالبرازيل، عندما باغتتها سيدة مسلحة، ووضعت سكينًا على عنقها وقالت: “سوف تنقذينني…. اتصلي بالصحافة”.

لكن بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، على الرغم من تعرض حياتها للخطر، تظاهرت ماريا بالبحث عن رقم الوكالات الصحفية، وتمكنت من التقاط صورة سيلفي لنفسها والسكين حول عنقها، قبل أن ترسلها إلى طبيبها النفسي الذي كان لديها موعد معه في ذلك اليوم، والذي بدوره أبلغ الشرطة.

قالت ماريا عن خاطفتها: “إنها لم تكن منتبهة لما كنت أفعله”، ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية تلقت الشرطة أول بلاغ بشأن الحادث في حوالي الساعة 12.15 ظهرًا.

وبحسب التقارير، فإن الخاطفة تركت السكين وسلمت نفسها الساعة 12.58 بعد مواجهة خطيرة، وحتى الآن لم تؤكد السلطات هويتها.