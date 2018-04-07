تزوج مسلمة ومسيحية.. التحقيق مع شاب مصري بديانتين وبطاقتي هوية

فتحت النيابة العامة في مصر اليوم السبت، التحقيقات في واقعة غريبة من نوعها، تتمثل في قيام شاب مسيحي بالزواج من فتاتين إحداهما مسلمة والأخرى مسيحية، والإنجاب منهما.

وتشير التفاصيل إلى أن شابًا يدعى شادي عيسى، قدم من الخليج وتقدم لفتاة مسيحية تدعى “ساندي” بمباركة الكنيسة، وتزوجها وأنجب منها طفلًا، قبل أن تكتشف الزوجة أن زوجها سبق وأن تزوج بفتاة مسلمة ببطاقة شخصية قام بتزويرها على أنه مسلم الديانة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم هو مسيحي الجنسية ولديه بطاقتان شخصيتان كل منهما بديانة مختلفة، قبل أن يستغلهما في عقد زيجتين مع مسلمة ومسيحية.

وبيّنت أن الواقعة بدأت مع قيام الشاب شادي بالتعرف على فتاة تدعى رشا في أحد محلات الملابس في منقطة بولاق أبوالعلا وسط البلد، قبل أن يتقدم للزواج منها، ويحضر بطاقة شخصية تحمل الديانة الإسلامية، ومعه مجموعة من أصدقائه ويعقد قرانه عليها ويعيش معها عدة سنوات، لتكتشف الزوجة أنها مخدوعة وتطلب الطلاق.

ولفتت إلى أن الزوج بادر بخطف ابنَيه الاثنين، وهددها بقتلهما حال فضح أمره، لتضطر إلى التكتم على الأمر وعدم الحديث فيه، ليقوم هو بالسفر إلى أحد بلدان الخليج وابناه بصحبته.

وأشارت إلى أنه عاد بعد عدة سنوات وتقدم لفتاة أخرى مسيحية تدعى “ساندي” ونجح في الزواج منها بمباركة الكنيسة، وأنجب منها طفلًا، لكن الأخيرة اكتشفت خداعه بالصدفة، خلال سماعها مكالمة جمعته بزوجته الأولى تتوسل إليه لرؤية أبنائها، لتقرر التوجه إلى النيابة وملاحقته قضائيًا.

بدورها قررت نيابة وسط القاهرة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين الاستماع للزوجتين وبعض شهود العيان في الواقعة.