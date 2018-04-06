بالصور.. نجلا ترامب يحضران حفل زفاف في الإمارات

حضر نجلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور، أمس الخميس، حفل زفاف أميرة سجواني ابنة رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب موقع ناشيونال الناطق باللغة الإنجليزية، شهد حفل زفاف نجلة سجواني، حضور كل من الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد، نائب حاكم دبي، وغيرهما من أفراد العائلة الحاكمة.

ونشر سجواني، المطور العقاري ومؤسس ومالك مجموعة داماك، على حساباته بموقعي تويتر وإنستغرام، صورًا للحضور.

كما نشرت زوجة نجل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إريك ترامب صورة من حفل الزفاف الأسطوري، الذي حضرته إلى جانب زوجها.

يذكر أن رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني يتمتع بتاريخ طويل من الشراكة التجارية في دبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشاد بشراكتهما في عدد من المناسبات.