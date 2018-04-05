وفاة البروفيسور الكويتي كمال الشومر الحائز على جائزة التميز العالمية للغدد الصماء

توفي مساء أمس الخميس البروفيسور الكويتي الدكتور كمال الشومر، الحائز على جائزة التميز العالمية التي يقدمها الاتحاد الأمريكي للغدد الصماء لعام 2017 بأمريكا.

وتدهورت صحة الدكتور الشومر الأستاذ في جامعة الكويت قسم الباطنية، مؤخرًا، ما استدعى إدخاله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات في لندن.

وأعلن محمد الشومر وهو من عائلة الطبيب المتوفى، نبأ وفاة عمه الدكتور كمال عبر حسابه في “تويتر”، قائلًا: “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله عمي الدكتور كمال الشومر رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان محمد الشومر نشر قبل أيام مقطع فيديو ذكر فيه أن “عمه الدكتور كمال تدهورت صحته عقب حصوله على الجائزة العالمية، طالباً الدعاء له بالشفاء”.

ونعى وزير الصحة، باسل الصباح، البروفيسور كمال، قائلًا: “خالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة الزميل العزيز أ.د. كمال عبدالعزيز الشومر.. نسأل الله جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وشكل خبر وفاة الشومر صدمة لزملائه ومحبيه الذين أبدوا مشاعر الحزن على فراق طبيب تميز على مستوى عالمي، حيث قال الدكتور فواز الفرحان: “بمزيد من الأسى والحزن ننعى أستاذنا ومعلمنا وزميلنا الدكتور كمال الشومر الذي أفنى حياته في خدمة المرضى وتعليم زملائه الأطباء.. تعازينا لأسرته الكريمة ومحبيه بهذا المصاب الجلل”.

كما نعى الدكتور عيسى عادل العصفور زميله الشومر وذكر إنجازاته العلمية، قائلًا: “حاصل على جائزة أفضل طبيب من الجمعية الأمريكية للغدد الصماء لعام ٢٠١٧.. كنت فخرًا لنا كأطباء وفخرًا للكويت كافة رحمة الله عليك .. اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وثبته عند السؤال”.

ويعد البروفيسور كمال الشومر من الكفاءات الكويتية البارزة والمتميزة في مجال الغدد الصماء، ويعمل استشاريًا ورئيس وحدة الغدد الصماء بمستشفى مبارك الكبير، وزميل الكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية، والكلية الأمريكية لأمراض الغدد الصماء.