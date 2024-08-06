كشف نقيب الفنانين الكويتيين، نبيل الفيلكاوي، تفاصيل الوضع الصحي لمواطنه الفنان نادر الحساوي، مشيرا إلى أن حالته مستقرة وتشهد تحسنا.

وأضاف الفيلكاوي، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "الحمد لله الحالة الصحية للزميل نادر الحساوي تتحسن، لكنه ما زال حتى الآن في العناية المركزة، بمستشفى بن سينا".

وأشار إلى أن الأطباء ينتظرون نتائج التحاليل والفحوصات لتشخيص حالة الفنان بشكل صحيح، وتحديد إن كان سيخرج من الرعاية المركزة أم سيمكث فترة أطول.

ولفت نقيب الفنانين الكويتيين أن الحساوي ممنوع من الزيارة، وسيظل كذلك لحين الاطمئنان على حالته الصحية.

وكان الفنان طارق العلي قد أعلن إصابة الفنان نادر الحساوي خلال الساعات الأخيرة بنزيف بالمخ، نقل على إثره إلى العناية المركزة في مستشفى العدان، قبل أن يُنْقَل إلى مستشفى بن سينا، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.