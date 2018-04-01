“نصب الوحدة”.. تعرف على أطول تمثال في العالم (صور)

“نصب الوحدة”.. تعرف على أطول تمثال في العالم (صور)

المصدر: إرم نيوز

تستكمل ولاية غوجارات الهندية، في وقت لاحق من العام الحالي، إقامة تمثال أطلق عليه “نصب الوحدة”، سيكون أطول تمثال في العالم.

التمثال لنائب رئيس الوزراء في أول حكومة بعد الاستقلال، سردار باتيل، والذي كان يسمى “أبو الاستقلال” عن بريطانيا.

وسيبلغ ارتفاع التمثال حوالي 600 قدم، وبقواعد عرضها 80 قدمًا توصف بأنها شواهد معمارية فريدة من نوعها، حيث ستبلغ كلفة إقامته 640 مليون دولار.

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ويقف التمثال على تلة في جزيرة مرتبطة بالبر بجسر، كما تتميز قاعدة النصب بارتكازها على دعامتين من الأعمدة العملاقة.

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 وبهذه الصورة سيظهر نصب الوحدة عندما يكتمل نهاية العام الحالي.

worlds-largest-statue

ووفق بيانات رقمية، التمثال سيكون الأعلى والأكبر مقارنة بتماثيل عالمية معروفة، وذلك بارتفاعه 182 مترًا، مقابل 153 مترًا لتمثال بوذا في الصين، وتمثال إيبارانغ في اليابان 120 مترًا، وتمثال الحرية في نيويورك 93 مترًا، وتمثال فولغوغراد بروسيا 85 مترًا وتمثال روديجانيرو في البرازيل 39 مترًا.

worlds-largest-statue

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