أوغندا تغلق 23 محطة إذاعية “تروج للسحر”

أغلقت السلطات الأوغندية، الأربعاء، 23 محطة إذاعية بسبب “ترويجها السحر وتضليل الناس” بحسب مسؤول محلي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلت باميلا أكوندا، الناطقة باسم مفوضية الاتصالات الأوغندية.

وقالت الناطقة إنه تم تعليق رخص العدد المذكور من المحطات عقب استضافتها أشخاصًا على الهواء يزعمون أنهم يمكنهم علاج أمراض مثل فيروس النقص المناعي البشري (اتش أي في).

وأضافت: “هذه المحطات الإذاعية تروج للسحر، ومن تستضيفهم يزعمون أنهم يمكنهم شفاء أمراض مثل الإيدز والسرطان”.

وأوضحت: “هؤلاء الأشخاص يحتالون على المواطنين للحصول على أموال”.

وتابعت أكوندا: “تم تعليق عملهم ورخصهم حتى يؤكدوا للمفوضية كتابيًا أنهم سيلتزمون بالحد الأدنى لمعايير البث الإذاعى”.

وأشارت إلى أن أوغندا لديها 292 محطة إذاعية، معظمها خاصة.

يشار إلى أن هناك مزاعم تقول إن السحرة في تنزانيا وأوغندا وكينيا وغانا على وجه الخصوص، يقتلون الشباب، وكذلك الأطفال المصابين بأمراض جلدية ناجمة عن نقص الصبغة، ويستخدمون بعض أعضائهم في أعمال السحر.

وتشير الأرقام إلى مقتل ما يقرب من 75 ألف طفل مصاب بهذا الشكل في تنزانيا منذ العام 2000، بينما تمكن 62 ألفًا آخرين من الهروب بإصابات لحقت بهم جرّاء محاولة قتلهم.