قرية مولاي إبراهيم المنكوبة تبكي ضحايا أعنف زلزال يشهده المغرب‎

شمل أعنف زلزال ضرب المغرب قرية مولاي إبراهيم الجبلية جنوب وسط البلاد، ومن هذه القرية تحديدا خيم الحزن على "الحسن" وهو من سكان القرية، حيث فقد زوجته وأبناءه الأربعة بعد كارثة الزلزال.

وخلف الزلزال الذي ضرب المغرب حتى الآن 1037 قتيلا وفق أحدث حصيلة رسمية، معظمهم في مناطق جبلية نائية.

وتحت هول الصدمة كان "الحسن" يجلس مطأطئا رأسه بدون أن ينطق بكلمة في أحد أركان المستوصف الصغير لهذه القرية المعزولة الواقعة على بعد أكثر من ساعة جنوب مراكش.

وفي وقت، لم يكن رجال الإنقاذ قد دفنوا بعد جثمان زوجته وأحد أبنائه.

وقال الرجل، الذي بالكاد يستطيع التعبير عن ألمه بصوت خافت: "فقدت كل شيء"، مضيفًا: "لا حول لي الآن، لا أريد سوى الابتعاد عن العالم لأحزن في صمت".