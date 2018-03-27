إيلون ماسك يصنع الأهرامات وأبو الهول بأحجامها الطبيعية

أعلن رائد الأعمال ومؤسس شركة The Boring Company إيلون ماسك أن شركته ستقوم بالاستفادة من مخلفات عمليات الحفر التي تقوم بها لإنشاء الأنفاق تحت الأرض داخل الولايات المتحدة وذلك حفاظًا على البيئة من تلك المخلفات الصخرية.

فوفقًا لما نشره موقع ذا ڤيرج التقني فإن شركة ماسك ستقوم بضغط ومعالجة المخلفات الصخرية مكونة منها قوالب صغرية مفرغة يسهل نقلها أشبه بقوالب لعبة مكعبات الليجو الشهيرة بحيث يسهل تحريكها وتموين مجسمات عملاقة يتم بيعها فيما بعد.

وأعلن ماسك عبر “تويتر” على حسابه الرسمي عن أن نماذج من مصر القديمة مثل معبد أبو سمبل وأبو الهول وأهرامات الجيزة ستكون أولى المجسمات التي يتم تصنيعها بالطريقة الجديدة وسيتم بيعها، على أن يكون هناك سلسلة من المجسمات التي سيتم بناؤها بالطريقة نفسها.