ترميم قصر أثري في بريطانيا بتكلفة 285 مليون دولار (فيديو وصور)

أعلن صندوق “Preservation Trust” الخيري والمتخصص في الحفاظ على الممتلكات الثمينة في بريطانيا، عن بدئه تنفيذ مشروع ترميم قصر “وينتورث وودهاوس” الريفي، بتكلفة تصل إلى 284 مليونًا و785 ألف دولار.

ويقع القصر في قرية وينتورث جنوب مقاطعة يوركشاير، وأنشئ في القرن الثامن عشر الميلادي.

ويُعدّ المنزل الريفي أكبر سكن خاص في بريطانيا، ويتميز بواجهة يصل طولها إلى 606 أقدام، وهي ضعف حجم قصر باكنغهام، أما مساحته الأرضية فتتساوى مع أرضية قصر الكرملين في موسكو.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الصندوق الخيري اشترى المنزل الأثري قبل عام بمبلغ متواضع يساوي سعر شقة بلندن، حيث بلغ 7 ملايين جنيه إسترليني (نحو 10 ملايين دولار).

لكن سارة ماكلويد، المديرة التنفيذية للصندوق، كشفت عن تدهور المبنى المكون من 365 غرفة، وستكلّف عملية ترميمه ما بين 150 و 200 مليون جنيه إسترليني.

وعبّرت ماكلويد عن ثقتها في أن قصر “وينتورث وودهاوس “سيصبح معلمًا وطنيًا ومملوكًا للأمة في غضون 5 سنوات.