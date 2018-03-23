بالفيديو… عجل يولد بـ6 أرجل ومؤخرتين

أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عجلًا وُلد بـ6 أرجل ومؤخرتين في مزرعة بالصين.

وحول العجل غريب الشكل، المزرعة إلى مقصد سياحي بعد تصويره في مدينة “تشونغتشينغ” جنوبي الصين.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، بلغ وزن الحيوان العجيب 15 كيلوغرامًا عند ولادته، ويبدو أنه لازال بخير رغم معاناته في التحرك بأطرافه الإضافية.

وفي الفيديو يمكن رؤية العجل وهو يتحرك والساقين الإضافيتين تتدليان من بطنه، حيث يبدو أنه لا يستطيع التحكم فيهما، بينما تبرز من مؤخرته مؤخرة أخرى إضافية.

وتُعرف هذه الحالة باسم “Polymelia” وهي طفرة جينية تؤثر على واحد من كل 100 ألف عجل، وتؤدي إلى ظهور أعضاء إضافية.

ووفقًا للتقارير، ليست هذه المرة الأولى التي يولد فيها عجل بأرجل إضافية في الصين، ففي العام 2014، ولد آخر بـ 6 أرجل في مدينة “شاندونغ”، مما جعل مالك العجل المشوه موضع الكثير من المقابلات التلفزيونية.

وقال المزارع زانغ جونجكسون في ذلك الوقت: “ربيت الأم لمدة 5 سنوات وساعدتها على إنجاب 4 عجول، لكني لم أر قط أي شيء من هذا القبيل”.