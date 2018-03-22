تحقيقات بشأن تأجير شقة واحدة لـ 20 ألف شخص‎ في روسيا

كشفت النيابة العامة في مقاطعة سفيردلوفسك الروسية أنّ شقة واحدة مساحتها 16 مترًا مربعًا، في مدينة يكاترينبورغ، تم تأجيرها لنحو 20 ألف أجنبي خلال 10 سنوات.

ونقلت قناة “روسيا اليوم”، اليوم الخميس، عن نيابة المقاطعة أنّه “تم استجواب المتهم (مالك الشقة) واعترف بأنه سجل في شقته نحو 20 ألف أجنبي خلال السنوات الـ10 الأخيرة”.

وتحقق النيابة في قانونية عمليات الإيجار التي أجراها مالك الشقة المتهم، حيث قال رئيس المركز الصحفي لدائرة الداخلية في مقاطعة سفيردلوفسك، فاليري غوريليخ، إن”هذا الحادث أصبح مثالاً جديدًا لوجود فجوات واضحة في مجال تسجيل المواطنين الأجانب”.

كما أضافت النيابة أن المتهم “كان يقوم بتقديم الخدمات القانونية للمواطنين الأجانب مقابل مبالغ مالية”.

ولا تعد هذا الواقعة الأولى التي تشهدها مدينة يكاترينبورغ، إذ أفادت وسائل إعلام محلية بأن مواطنًا من المدينة سجل في شقته، في وقت سابق، تأجير 6 آلاف و800 شخص بشكل غير شرعي، وفق القناة الروسية.