بتهمة نبذ “المواطنات”.. وزيرة كويتية تتعرض لانتقادات لاذعة

تعرضت وزيرة الإسكان الكويتية، جنان بوشهري، لانتقادات لاذعة من قبل أكاديميين ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، اتهموها بـ “نبذ الكويتيات” إثر مشروع للشقق مخصص للمواطنات.

وكانت وزيرة الإسكان بوشهري قد أعلنت عن مناقصة لإنشاء شقق بستين عمارة للمواطنات الكويتيات في مدينة صباح الأحمد، قبل نهاية العام الجاري، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

ولاقى قرار الوزيرة استياءً شديدًا من قبل النشطاء الذين عبروا عن خيبة أملهم منه بسبب “تحديد موقع لهذه الشقق في حدود البلاد، إضافة إلى أن تخصيص سكن للنساء اللاتي فرضت عليهن الظروف وضعًا اجتماعيًا خاصًا”، بحسب وصفهم.

واعتبر الكاتب الكويتي عيسى بورسلي أن قرار وزيرة الإسكان هو “نبذ للمواطنات وتكرار لأخطاء سابقة للوزارة”، إذ قال: “راح تعيدون نفس الخطأ مع سكن المطلقات والأرامل بصباح السالم .! ستين عماره تحطون فيها (نساء) بمدينة صباح الأحمد .! (ليش تحسسون الناس منبوذين وساكنين بروحهم) .! ادمجهوهم مع المجتمع دون تخصيص عماير لنساء .!”، مضيفًا “سعادة الوزيره .! الهجن والخرفان والفروسيه بوسط البلد ( كبد والصليبيه ) .! والنساء بحدود البلد .!”.

وانتقدت الناشطة كوثر الجوان ما أعلنت عنه الوزيرة قائلة “للأسف الشديد يتكرر نفس الخطأ .. ولم نر أي تجديد في هذه الوزارة التي سميت بوزارة المرحلة .. يتصدقون على المرأة ولم يعيشوا ألمها، وضعها، حاجتها ،يظنون بيوت النساء “كمحكر ” الحمام يضعونهم في أقفاص جماعية”.

وعلق المدون أحمد الصواغ عبر حسابه في تويتر قائلًا “دائمًا تحديد مكان لفئة ما أيًا كانت، خطأ تنتج عنه المشاكل.. يفترض الابتعاد عن هذا الفكر، الناس تتعايش مع بعضها وتكمل بعضها”.

وطالب المغرد جعفر باقر بالمساواة بين المرأة والرجل ومنحها حق اختيار السكن قائلًا “أعطوها حق السكن أرضًا، حالها حال المطلق الي عنده عيال يستلم أرض من الدولة إذا وصل دوره … لازم تخير المرأة حالها حال الرجل يا تاخذ القرض أو شقه أو بيت حكومة أو أرض وقرض”.

وانتقد عدد من النشطاء القرار مطالبين الوزيرة “بضرورة التراجع عنه والسماح للمرأة التي فرضت عليها ظروف اجتماعية خاصة، بالتعايش مع المجتمع وعدم خلق حساسية داخل المجتمع”.

وتتكرر المطالبات في الكويت من قبل عدد من النشطاء والحقوقيين، بوضع حل جذري للعراقيل التي تعانيها المرأة في البلاد، وضرورة المساواة بينها وبين الرجل في كافة الحقوق، التي زادت عقب إقدام مواطنة مطلقة منذ أيام على التهديد بتفجير نفسها، لعدم تمكنها من استئجار شقة للسكن بعد طردها من قبل أسرتها.