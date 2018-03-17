عرضت بمبلغ خيالي.. تعرّف على أغلى شقة سكنية في مصر (صور)

أثارت شقة سكنية في أحد أحياء مصر جدلًا واسعًا، عقب عرضها للبيع بمبلغ خيالي من قبل إحدى الشركات التسويقية، تم تقدير ثمنها بـ700 مليون جنيه مصري، أو ما يعادل 40 مليون دولار أمريكي.

وقالت الشركة القائمة على ترويج الشقة: إن “سبب ارتفاع الثمن هو لإطلالتها على نهر النيل مباشرة، ووقوعها بحي جاردن ستي، الذي يعتبر أحد أرقى أحياء القاهرة”.

وقال المدير العام للشركة، محمد سعد، إنه “طرح الإعلان الترويجي للشقة على بعض المواقع الأوروبية والخليجية”، مؤكدًا على أن “السعر قابل للتفاوض مع المالك مباشرة، الذي يحمل الجنسية المصرية”، رافضًا في الوقت نفسه الإفصاح عن هويته.

وأظهرت بعض الصور التي أرفقتها الشركة مع الإعلان الترويجي، مميزات الشقة التي تبلغ مساحتها 1600 متر، واحتوائها على حمام سباحة خاص، إضافة إلى إطلالها على نهر النيل والأهرامات وحديقة الحيوان الرئيسية بمصر.

وتلقى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعلان الشقة السكنية باستنكار كبير، نظرًا للتوترات الاقتصادية الموجودة في البلاد، مؤكدين على أن السعر يبدو خياليًا لا يقدر عليه سوى أحد أثرياء العالم.