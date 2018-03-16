عاصفة “سودانية” تُحول نهار الكويت إلى ليل (صور)

شهدت معظم مناطق الكويت طقسا متقلباً رافقته امطار رعدية ورياح قوية اضافة الى موجات غبار وغيوم داكنة جعلت الرؤية محدودة في الطرقات إذ تحوّل نهارها ليلاً.

واجتاحت المناطق الكويتية – وخاصة الشمالية – رياح جنوبية شرقية بلغت سرعتها نحو 50 كيلومترا في الساعة.. بفعل منخفض السودان الموسمي الذي يتوقع أن يتواصل تأثيره على الأراضي الكوييتة اليوم السبت أيضاً.

وبدأ الطقس بالتقلب الشديد بعيد منتصف النهار حيث هطلت أمطار غزيرة في بعض المناطق تلتها رياح شديدة.

وتزامنا مع حالة الطقس المتقلبة دعت الإدارة العامة للاطفاء المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لتأثر البلاد بأمطار متفرقة مناشدة إياهم عدم الخروج إلى الرحلات البحرية ولاسيما للصيادين الذين يجب عليهم مغادرة أماكن الصيد فورا والعودة إلى اليابسة أو الاحتماء في الجزر إلى حين استقرار الحالة الجوية.

وقالت الإدارة إن جميع مراكز الإطفاء البرية والبحرية والمطارات رفعت جهوزيتها واتخذت كل الاستعدادات للتعامل مع البلاغات الطارئة والإنسانية.