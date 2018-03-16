شاهد أكبر طائرة بالعالم في أول تحليق تجريبي (صور وفيديو)

بدأت أكبر طائرة في العالم، والتي تتسع لنحو 400 راكب، أول تحليق تجريبي لها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تمهيدًا للقيام بأول رحلة تجارية لها عام 2020.

وكانت طائرة بوينغ 777-9X تعتزم القيام بأول تجربة تحليق لها في نهاية العام الماضي، إلا أنه تم تأجيل الرحلة بسبب مشكلات فنية لم تحددها الشركة المصنعة.

والطائرة الجديدة مزودة بأكبر مروحة في العالم يبلغ قطرها نحو 134 قدمًا وبمحركات عملاقة من طراز GE9X، وهي ضخمة لدرجة أن شركة بوينغ قامت بتطوير أجنحتها بطريقة تسمح بطي طرفي الجناحين خلال الهبوط، وهو أول تصميم من نوعه في العالم.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نقلًا عن وسائل إعلام أمريكية، بأن الطائرة الجديدة تتسع لأكثر من 400 راكب، أي أكثر بحوالي 34 راكبًا من طاقة طائرة إيرباص A350-1000 العملاقة التي تعتبر منافستها الرئيسية.

وقال تيد أنجلنج، المدير العام لبرنامج المحركات العملاقة في شركة جنرال إلكتريك الأمريكية: “إن رحلة الطيران التجريبية اليوم هي بداية لتجارب تمتد لشهور؛ بهدف تجميع المعلومات والبيانات الضرورية حول أداء الطائرة خلال مختلف مراحل الطيران”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في شركة بوينغ، أنها تلقت طلبيات لبيع 320 طائرة من هذا النوع، وأنه بالإضافة إلى ضخامتها فإن كابينتها أكبر من كبينة أية طائرة تجارية أخرى، في حين تزيد مساحة النوافذ على مساحة نوافذ طائرة 787 دريملاينر العملاقة.