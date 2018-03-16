سعر غير متوقع.. بيع أغلى كاميرا في العالم بمزاد علني (صور)

حطمت كاميرا نادرة أصلية للعلامة التجارية الألمانية Leica الأرقام القياسية العالمية، حيث ذهبت خلال عرضها في مزاد Westlicht للتصوير الفوتوغرافي في العاصمة النمساوية فيينا، بسعر لا يصدق، بلغ 2.1 مليون جنيه إسترليني ما يجعلها الكاميرا الأكثر قيمة في العالم.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، افتتح المزاد بسعر 350،000 جنيه إسترليني، وبعد حرب من المزايدة ووصولها لستة أضعاف هذا السعر، رست على جامع مقتنيات خاص من آسيا، لم يُكشف عن هويته.

وصنعت الشركة الألمانية المختصة بصناعة الكاميرات، كاميرا Leica في عام 1923م، ويُعتقد أنها واحدة من ثلاثة فقط في حالتها الأصلية، حيث سبقتها بعامين كاميرا Ernst Leitz 25.

ثم صنع بعدها كاميرا:a Leica 0-series number 116، والتي ذهبت في مزاد عام 2012 مقابل 1.9 مليون جنيه إسترليني.