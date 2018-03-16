لكتمان علاقتها مع ترامب.. الممثلة الإباحية دانيلز تعرضت لتهديد جسدي

قال محامي ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، لشبكتي (سي.إن.بي.سي) و (سي.إن.إن)، اليوم الجمعة، إن دانيلز تعرضت لتهديد جسدي، وتلقت تحذيرًا بالتزام الصمت بشأن علاقتها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم يقدم المحامي، مايكل أفيناتي، تفاصيل بشأن التهديد ضد ستيفاني كليفورد، التي تستخدم اسم الشهرة ستورمي دانيلز في عملها، وقال إن كيلفورد ستتحدث بالتفصيل عن الأمر في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) ستبث يوم 25 مارس/ آذار.

وقال لسي.إن.إن: “تعرضت موكلتي لتهديد جسدي لالتزام الصمت بشأن ما تعرفه عن دونالد ترامب”. وأضاف: “ستقدم تفاصيل محددة بشأن ما حدث”.

وزعمت كليفورد أنها كانت على علاقة بترامب بدأت في 2006 واستغرقت عدة أشهر، ونفى ترامب ذلك.

وفي رسالة أرسلت لمحامي ترامب الخاص، مايكل كوهين، الإثنين الماضي، عرضت كليفورد إرسال مبلغ 130 ألف دولار لحساب خصصه ترامب؛ حتى تتحرر من اتفاق سري وقعته في أكتوبر/ تشرين الأول 2016. وتجاهل كوهين العرض.

وقال كوهين إنه دفع لكليفورد 130 ألف دولار من ماله الخاص خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016، ولم يذكر سبب تقديم هذا المبلغ، كما لم يحدد إن كان ترامب علم بذلك.

وأقام أفيناتي دعوى قضائية الأسبوع الماضي في لوس أنجليس، قائلًا: إن ترامب لم يوقع الاتفاق السري الذي أبرمه محاميه مع كليفورد، مما يجعل الاتفاق باطلًا ويتيح نشر الاتفاق والوثائق المرتبطة به.

وقال أفيناتي، اليوم الجمعة: إن ست نساء تواصلن مع مؤسسته القانونية للحديث عن علاقاتهن مع ترامب، وأضاف أن النساء كانت لديهن “قصص مشابهة بشكل مذهل لقصة موكلتي”. وأضاف: “ما زلنا بصدد التحقق من هذه المزاعم”.

وفي وقت سابق، أبلغ أفيناتي شبكتي (سي.إن.بي.سي) و (سي.إن.إن) أن اثنين على الأقل من النساء وقّعتا اتفاقات سرية.