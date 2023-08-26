الهند.. محاولة لتحضير الشاي تنتهي بمأساة (فيديو)
قُتل تسعة أشخاص على الأقل، اليوم السبت، عندما اشتعلت النيران في عربة قطار كانت متوقفة في جنوب الهند بعدما حاول أحد الركاب تحضير الشاي.
وكانت العربة مفصولة عن قطار ومتوقفة في ساحة قطارات مادوراي بولاية تاميل نادو (جنوبا) عندما اندلع الحريق قبيل الفجر.
وقال المتحدث باسم مقاطعة مادوراي سالي تابلاباتي لوكالة فرانس برس: "كانت عربة واحدة متوقفة حجزتها شركة سياحية. حاول أحدهم تحضير الشاي وهو ما تسبب بالحريق".
وأضاف: "قضى تسعة أشخاص، ثلاثة منهم نساء، وأصيب تسعة آخرون بجروح لا تشكل خطرا على حياتهم".
ولم يتم بعد تأكيد هوية الضحايا. وأظهرت مشاهد مصورة تصاعد ألسنة النيران من نوافذ عربة القطار.
وتمكن بعض الركاب من النجاة في الوقت المناسب. وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن الركاب كانوا قد أدخلوا بصورة غير قانونية اسطوانة غاز انفجرت وحاولوا استخدامها.
وتضم الهند شبكة سكك حديد هي من الأكبر في العالم، وشهدت الكثير من الكوارث في السنوات الماضية كان أسوأها في 1981 عندما خرج قطار عن سكته أثناء عبوره جسرا في ولاية بيهار وسقط في نهر أسفل الجسر موديا بـ 800 شخص.
وفي حزيران/يونيو تسبب تصادم ثلاثة قطارات بمقتل نحو 300 شخص في ولاية أوديشا.