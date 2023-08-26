الهند.. محاولة لتحضير الشاي تنتهي بمأساة (فيديو)

قُتل تسعة أشخاص على الأقل، اليوم السبت، عندما اشتعلت النيران في عربة قطار كانت متوقفة في جنوب الهند بعدما حاول أحد الركاب تحضير الشاي.

وكانت العربة مفصولة عن قطار ومتوقفة في ساحة قطارات مادوراي بولاية تاميل نادو (جنوبا) عندما اندلع الحريق قبيل الفجر.

وقال المتحدث باسم مقاطعة مادوراي سالي تابلاباتي لوكالة فرانس برس: "كانت عربة واحدة متوقفة حجزتها شركة سياحية. حاول أحدهم تحضير الشاي وهو ما تسبب بالحريق".