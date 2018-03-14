استخراج مقص طبي استقر 34 عامًا في معدة مريض

اكتشف فريق طبي، في مدينة أربيل، شمال العراق، “مقصًا طبيًا” تبين أنه مستقر داخل أمعاء مريض منذ نحو 34 عامًا، عندما أجرى الأخير عملية جراحية في معدته.

ونقل موقع “السومرية نيوز” العراقي، عن مصدر طبي في أربيل قوله إن “فريقًا طبيًا نجح في استخراج مقص للعمليات الطبية من داخل أمعاء أحد المرضى في مستشفى زركاري بأربيل”.

وبين المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “المريض أجرى في العام 1984 عملية للمعدة، ونسى الأطباء المقص داخل معدته حينها، دون أن يشعر بالألم طيلة تلك الفترة”.

وأضاف أن “الأطباء اكتشفوا وجود المقص بعدما تعرض المريض لحالة طارئة يوم أمس”.