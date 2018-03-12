تزوجوا قبل هذا السن .. دراسة تحدد السن الأصعب للارتباط (فيديو غراف)

أظهرت دراسة أجرتها شركة “كلير سكور” المختصة بإدارة الحسابات البنكية والموازنة المادية، السن الأصعب ماديًا في عمر الإنسان.

وذكرت الشركة في الدراسة التي نشرتها صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن عمر 31 عامًا هو الأصعب “ماديًا” على البالغين، بسبب ما يشهده هذا السن من قرارات مهمة تستنزف المدخرات.

واستندت الدراسة على استفتاء أجرته الشركة، للكشف عن القرارات الأعلى تكلفة في سن الـ31 عامًا، وجاء “الزواج” باعتباره القرار الأكثر كلفة في هذا السن، إذ يليه شراء منزل.

وأوضحت الصحيفة أن على الشباب في الغرب أن يوفروا مبلغ 60 ألف دولار لتحمل الأعباء في هذا السن.