كابينة سحرية.. هل بدأت خريطة السياحة الفندقية تتغير؟ (صور)

تشهد صناعة السياحة باستمرار تطورات غير عادية بهدف جذب الحالمين بتجربة سياحية فريدة واستقطاب أعداد أكبر كل عام، من الراغبين بقضاء أوقات أمتع في بيئة لم يسبق لهم التواجد فيها من قبل.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صورًا لما يقال إنه أحدث صيحات السياحة الفندقية، وهو عبارة عن “كابينة” موجودة داخل المناطق البرية المهجورة التي تقدم تجربة إقامة لا مثيل لها.

وبحسب الصحيفة تقع تلك الكبائن التي يتم تشبيهها بالقلاع في محجر “الأردواز” المهجور على ساحل شمال “كورنوال” وهي إحدى مقاطعات بريطانيا، وترتفع هذه الكبائن فوق الأرض ويمكن الوصول إليها من خلال سلم خارجي.

ويطلق على تلك الكبائن اسم “Kudhva”، وصممها بن هاغينز من شركة “نيو بريتيش ديزاين”، وتتميز بنافذة واسعة المساحة تعطي المقيم فيها إطلالة رائعة على الحياة الريفية خارج الكبينة.

وبحسب المصممين ستكون المرحلة الأولى مؤلفة من خطة رئيسة أوسع للموقع تتيح للجمهور فرصة تجربة معمارية تجريبية فريدة، حيث قال هوغينز: “طالما استطعت أن أتذكر أن الانبهار بميزات مرتفعة قد جذبني إلى أشياء معينة، واستغرق العمل في المنطقة عدة سنوات لنصل إلى الموقع الأنسب”.