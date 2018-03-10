الحوثيون يفرجون عن المنشد اليمني صالح المزلم

أفرجت جماعة الحوثي اليوم السبت، عن المنشد اليمني صالح المزلم، بعد مرور قرابة العام ونصف العام على اعتقالها له.

ونقلت الأناضول، عن مصدر مقرب من المنشد، رفض الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، أن جماعة الحوثي أفرجت عن المنشد المزلم، اليوم السبت من سجونها بالعاصمة صنعاء.

وقالت رابطة أمهات المختطفين، في تغريدة على حسابها بتويتر، إنها “تبارك بزوغ شمس وحرية ابننا المختطف المحرر، المنشد صالح المزلم من سجون جماعة الحوثي المسلحة بصنعاء”.

وكانت ميلشيات الحوثي قد اعتقلت المزلم، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

ويطلق الكثير من اليمنيين على المزلم لقب “منشد ومؤذن ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس الراحل علي عبد الله صالح من السلطة.

وأنتج “المزلم” العديد من الأناشيد الثورية الداعمة لثورة 2011، إلى جانب رفعه الأذان للصلوات بساحة الاعتصامات التي صاحبت الثورة بالعاصمة صنعاء.