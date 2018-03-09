خلاف تجاري بسبب دمية على شكل الفنانة فريدا كالو‎

المصدر: ا ف ب

تسبب طرح شركة “ماتيل” لدمية على شكل الفنانة المكسيكية فريدا كالو بخلاف تجاري بين أفراد من العائلة وشركة أمريكية مقرها في ميامي، تؤكد أنها صاحبة الحقوق المتصلة بصورة الفنانة الراحلة.

فقد كشفت الشركة الأمريكية المتخصصة في تصنيع الألعاب، الأربعاء، سلسلة من الدمى على شكل شخصيات معروفة في إطار مجموعة سميت “إنسبايرينغ ويمن” (نساء ملهمات)، بينهن فريدا كالو.

وتعتبر فريدا كالو (1907-1954) زوجة المعلم المكسيكي في فن الجداريات دييغو ريفيرا التي كانت أيضًا عشيقة للقائد الثوري الروسي ليون تروتسكي في مرحلة معينة، من أهم رسامات القرن العشرين بفضل لوحات البورتريه الذاتية المؤثرة التي عبرت من خلالها عن ألمها الجسدي وعزلتها.

هذه التشكيلة الجديدة التي أطلقتها “ماتيل” عشية يوم المرأة العالمي تضم أيضًا الطيارة الأمريكية إميليا إيرهارت وعالمة الرياضيات الأمريكية السوداء كاثرين جونسون التي عملت على برامج فضائية مع “ناسا”.

غير أن عائلة الفنانة المكسيكية طعنت بحق الشركة الأمريكية في طرح هذه الدمية في الأسواق.

وأشار البيان إلى أن مارا روميو قريبة فريدا كالو هي “الحائزة الوحيدة للحقوق المتصلة بصورة الرسامة المكسيكية الشهيرة فريدا كالو”.

ولفتت العائلة، إلى أن “ماتيل لا يحق لها استخدام صورة فريدا كالو”، ملوحة “باتخاذ كل التدابير اللازمة” في حق الشركة الأمريكية.

وقالت عائلة الفنانة، إن المشكلة تتعدى كونها خلافًا بسيطًا بشأن حقوق الصورة.

وأوضحت مارا روميو لوكالة فرانس برس: “كنت أود لو أن للدمية ملامح أقرب إلى فريدا لا أن تكون بهذا الشكل مع عينين بلون فاتح. على الدمية أن تمثل كل ما كانت تمثله عمتي أي قوّتها”.

مع ذلك، تعتبر شركة “فريدا كالو كوربوريشن” التي تتخذ مقرًا لها في مدينة ميامي الأمريكية أنها صاحبة الحقوق المذكورة

وأكدت الشركة في بيان، أن “ماتيل عملت بشكل وثيق مع +فريدا كالو كوربوريشن+ صاحبة كل الحقوق المتصلة باسم فريدا كالو لصنع هذه الدمية”.

وقال بابلو سانغري محامي روميو، إن العائلة أسست في العام 2005 شركة “فريدا كالو كوربوريشن” بالشراكة مع شركة “كازابلانكا ديستريبيوترز”.

غير أن هذه الأخيرة لم تحترم العقد من خلال عدم إعلام أقرباء الفنانة الراحلة باستخدام صورتها.

وقد استخدمت صورة فريدا كالو عبر عشرات المنتجات خلال السنتين الماضيتين بما يشمل الأحذية والحقائب والعطور.