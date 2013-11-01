مادونا تتعرض للاغتصاب في نيويورك

أشارت نجمة البوب الأميركية مادونا إلى تعرضها للاغتصاب، بعد الانتقال من بلدة روشستر إلى مدينة نيويورك التي تفاجئت بها وقالت إنها لم تكن أبدأً كما كانت تتوقع.

وكتبت مادونا في مقالة نشرتها في مجلة "هاربر بارزار" الأميركية، إن: "نيويورك لم تكن أبداً كما كنت أظن، وهي لم ترحب بي بأذرع مفتوحة"، وأضافت "تعرضت في السنة الأولى للاغتصاب على سطح أحد المباني، وجررت إلى هناك والسكين موجه إلى ظهري".

وتابعت "تعرضت شقتي للسرقة 3 مرات، ولا أعلم لماذا إذ انني لم اكن أملك أي شيء قيم بعد سرقة الراديو الذي أملكه في المرة الأولى".