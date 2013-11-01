عرس جماعي يدخل اليمن موسوعة غينيس

دخلت مؤسسة اليتيم اليمنية موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتنظيمها أكبر عرس جماعي في العالم ضم أربعة آلاف عريس وعروس.

وأعلن ممثل جائزة غينيس خلال الحفل عن منح مؤسسة اليتيم شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية بهذا العرس الذي يعد الأكبر على مستوى العالم.

وتمنى الرئيس عبدربه منصور هادي في برقية ألقيت للعرسان أثناء الحفل حياة هانئة وعامرة بالخيرات والبركات.

ومولت قطر هذا العرس، وأعرب مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون التعاون الخارجي الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني عن الشكر والتقدير لكل من ساهم في انجاح هذا الحفل الكبير، وإيصال الخير إلى مستحقيه، وحضر الحفل ممثلون عن 25 دولة.

وتبرع الوفد النسائي الكويتي الذي حضر الحفل بـ45 ألف دولار لإنشاء معمل للخياطة في دار اليتيمات التابع للمؤسسة، فيما تبرع الوفد النسائي القطري بـ280 ألف دولار لبناء طابق إضافي في دار اليتيمات.