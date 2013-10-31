كيف تحمي حساب الفيسبوك وتسترجعه

تحت عنوان "احترف حماية حسابك الفيسبوك وطريقة استرجاعه" يقدم كتاب للمؤلف: مازن غوكه دليلاً جيداً لأغلب المستخدمين الراغبين في التعرف أكثر إلى أساليب التعامل مع حساب فيسبوك، وما يجب فعله لاستعادة حسابه في حالة سرقته.
ولعل شيوع سرقة حسابات فيسبوك وصفحاته مشكلة مهمة من ضمن هذه المشكلات الأمنية؛ لاتساع القاعدة التي باتت تستخدم الموقع منذ "ثورات الربيع العربي".
يأتي هذا الكتاب كي يشرح لكل مستخدم فيسبوك كيف يقوم بتأمين حسابه، وحفظه من عمليات الاختراق التي قد يتعرض لها، فيشرح ويوضح ما هي الطرق التي يمكن اتباعها للدخول إلى حسابك، وكيف تقوم بتأمينه وتحصينه، ويختم بكيفية استعادة حسابك في حالة سرقته.