كيف تحمي حساب الفيسبوك وتسترجعه

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تعتبر عملية سرقة الحسابات الشخصية لمستخدمي الإنترنت إحدى أبرز المشاكل التي تواجه أي مستخدم للشبكة، فكثير من المستخدمين لا يعرفون كيف يحمون هذه الحسابات من الاختراقات التي تتعرض لها.