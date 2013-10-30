السعودية تتبرأ من عاريات فيمن

برلين- قللت السفارة السعودية في برلين من أهمية التصرف المشين وغير اللائق لسيدات تجمعن أمام بوابة السفارة ظهر الثلاثاء في العاصمة الألمانية برلين، حيث أن المتعريات خططن على أجسادهن مطالبات بالسماح للمرأة قيادة السيارة في المملكة السعودية.

وألقت الشرطة الألمانية القبض على السيدات المتعريات بعد بلاغ تقدمت به السفارة السعودية لحظة تجمعهن الذي أثار سخط المارة، فيما لم يبد أحد أي اهتمام لمظهرهن غير المحتشم.

وقال مسؤول الشؤون الإعلامية في سفارة المملكة في برلين المطيري: "إن السيدات الأربعة يتبعن لجمعية أطلقت على نفسها اسم "فيمن"، ولم يحصلن على إذن مسبق من السلطات الألمانية بالتجمع"، مؤكداً أن لا مؤشرات توحي بتنسيق مسبق بين السيدات الألمانيات وأطراف أخرى في السعودية.