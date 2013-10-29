العالم يشهد كسوفاً نادراً للشمس

يشهد العالم الأحد المقبل كسوفاً شمسياً نادراً يعرف بأنه "كسوف خليط" ويظهر في المنطقة العربية جزئياً، وستغرب الشمس مكسوفة في الأجزاء الشرقية من العالم العربي، خاصة دول الخليج والعراق ومعظم بلاد الشام، بينما يبدأ وينتهي قبل غروب الشمس في الدول العربية الأخرى.

وأوضح المهندس محمد شوكت عودة أن الكسوف الخليط يعني أن هناك مناطق ستشاهده ككسوف كلي وأخرى ككسوف حلقي وثالثة ككسوف جزئي ورابعة لن ترى شيئاً، مشيراً إلى أن آخر كسوف خليط شهدته الأرض كان في الثامن من شهر نيسان / إبريل عام 2005، بينما سيكون القادم يوم 20 نيسان / أبريل 2023.

وتنظم جمعية الإمارات للفلك رصداً عاماً للمهتمين، لمشاهدة الكسوف الأحد في منطقة كاسر الأمواج ابتداءً من الساعة الخامسة عصراً.