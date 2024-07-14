حورية فرغلي: غضبت من بسمة وهبي.. وهذه قصة "الأعمال السفلية"

كشفت الممثلة المصرية حورية فرغلي، تفاصيل حضورها الأول بالمسرح وعلاقتها بالأطفال، وفجّرت الكثير من المفاجآت حول وجود أعمال سفلية بمنزلها.

وأوضحت الممثلة المصرية في حديث خاص لـ "إرم نيوز"، مصير الجزء الثالث من "ساحرة الجنوب"، وتُبين شكل علاقتها الحالية بالإعلامي نزار الفارس وتفاصيل أخرى كثيرة.

وتاليا نص المقابلة:

ما العوامل التي دفعتك لخوض تجربة المسرح من خلال مسرحية "رابونزل"؟

المسرح هو الشق الوحيد الذي لم أتطرق له تمثيليًا، لذا تحمست لأنها المرة الأولى لي التي أُقدم فيها تجربة مسرحية بمشواري الفني، شعرت بمتعة خاصة مختلفة تمامًا عن السينما والتليفزيون.

ما الأثر بالنسبة لكِ من وجود الأطفال من حولك بتجربتك المسرحية؟

على الصعيد النفسي كنت بحاجة لتواجد أطفال إلى جانبي، لأنني حُرمت من الأطفال والأمومة، وأنا أحبهم للغاية، فكانت من العوامل الجاذبة لي للمشاركة في المسرحية وتقديم عمل مسرحي للأطفال.

كيف كانت التحضيرات لشخصية "رابونزل" والمقارنة مع الدور نفسه بالفيلم العالمي؟

كانت هناك الكثير من التحضيرات، حيث الاستعراضات والرقص، حاولت أن أستعير باروكة صفراء، لكنها لم تلق بي، لذا قررنا أن نُقدم "رابونزل" بالمصري بطبيعة سيكولوجية خاصة تتناسب معي.

أثارت تصريحاتك الجدل حول وجود أعمال سفلية وكائنات من عالم آخر تعيش بمنزلك، ما القصة؟

وجدت أشياء بمنزلي، هناك شر لا أعرف من يقف خلفه، كذلك بمنزلي بمنطقة الزمالك بالقاهرة وجدت أشياء غريبة فوق السرير، لا أخاف من هذه الأشياء، وأواجهها بالصلاة والتشبث بالإيمان بالله عز وجل.

هل ترين أن هناك من يكيدون لك ممن حولك؟

لا أعلم! الغريب في الأمر أنني لم أتعرف على من يقوم بدخول منزلي وأنا غير موجودة به، ليضع هذه الأشياء بأماكن متفرقة داخل المنزل.

ما هو مصير الجزء الثالث من مسلسل "ساحرة الجنوب"؟

الجزء الثالث من المسلسل مكتوب بالفعل، وجاهز للتنفيذ، لكن مفتي المملكة العربية السعودية رفض العمل، ولا أعرف الأسباب.

ما الذي تطمحين لتحقيقه وتحلمين أن يُصبح حقيقة؟

لا أحلم بشيء، كنت أتمنى الزواج والإنجاب وتكوين عائلة، لكن لم يحدث.

هل أزعجتك تصريحات الإعلامية بسمة وهبي بعد ظهورك معها في إحدى حلقات برنامجها، وتوجيه السؤال لك بتناول مواد مُخدرة؟

شعرت بالغضب تجاه ما ذكرته عني في الحلقة معها، لا أعرف لماذا اتهمتني بتعاطي مواد مُخدرة. وهي تعرف بالأساس أنني أعاني من مشكلة خطيرة في الأنف، لا أستطيع الشم، وأجريت 28 عملية جراحية بالأنف، لا أقوم بأي أفعال خاطئة، ومستعدة لإجراء تحاليل مخدرات للرد على بسمة وهبي.

ما العلاقة حاليًا بينك وبين الإعلامي العراقي نزار الفارس؟

تجمعنا علاقة طيبة بعد أن تصالحنا مؤخرًا، حينما قام بزيارة مصر، لا صحة لوجود أي مشكلات بيني وبينه، لقد بادر بالاعتذار والأمر انتهى هنا.

في النهاية، ما هي خطواتك الفنية المُقبلة؟

لدي فيلم سينمائي جديد بعنوان "المدرسة"، هذا العمل يُمثل عودتي للسينما بعد غياب سنوات، تجربة مميزة شعرت بالحماس لها، أتمنى أن تكون عودة قوية في السينما من خلال هذا العمل الذي شعرت بالتفاؤل تجاهه منذ أن قرأته بمرحلة النص المكتوب.