اكتشاف حطام "سفينة أشباح" غرقت قبل 140 عاما (فيديو)

بعد عقود من البحث في أعماق بحيرة ميشيغان بالولايات المتحدة، عثر الباحثون أخيرا على حطام "سفينة أشباح" التي غرقت أثناء عاصفة عنيفة منذ ما يقرب من 140 عاما قبالة ساحل ويسكونسن.

أعلنت جمعية ويسكونسن التاريخية وجمعية ويسكونسن لآثار الغوص، أن فريقًا بقيادة الباحث بريندون بايلود عثر على حطام السفينة إف جيه كينغ. وصرح بايلود في رسالة بريد إلكتروني لوكالة "أسوشيتد برس" أن الحطام اكتُشف في 28 يونيو/حزيران.

وبحسب الإعلان، عثر فريق بايلود على السفينة قبالة ميناء بيلي، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها نحو 280 نسمة في شبه جزيرة دور بولاية ويسكونسن، وهي نتوء من الأرض يمتد إلى بحيرة ميشيغان مما يعطي الولاية شكلها المميز على شكل قفاز الإبهام.

كانت السفينة إف جيه كينغ سفينة شحن شراعية بثلاثة صواري، يبلغ طولها 43.89 مترًا (144 قدمًا)، بُنيت عام 1867 في توليدو، أوهايو، لنقل الحبوب وخام الحديد.

يحاول الباحثون العثور على السفينة إف جيه كينغ منذ سبعينيات القرن الماضي، لكن الروايات المتضاربة حول موقع غرقها حالت دون ذلك.

وظلّ الصيادون التجاريون يدّعون العثور على قطع من الحطام في شباكهم أيضًا. قام صائدو حطام السفن بتمشيط المنطقة، لكنهم لم يجدوا شيئًا. على مر السنين، اكتسبت السفينة إف جيه كينغ سمعة سيئة بين صائدي حطام السفن، كسفينة أشباح.

ويُظهر الحطام المكتشف أن هيكل السفينة لا يزال سليمًا بشكل مفاجئ، رغم مرور أكثر من قرن على غرقها، وهو ما أثار دهشة الباحثين الذين توقعوا أن تكون قد تحطمت بفعل وزن الحمولة.

ويُضاف هذا الاكتشاف إلى سلسلة من حطام السفن التي عُثر عليها مؤخرًا في ولاية ويسكونسن، في وقت تُقدّر فيه مكتبة جامعة ويسكونسن المائية عدد الحطام في البحيرات العظمى بما يتراوح بين 6,000 و10,000 سفينة، معظمها لا يزال مجهولًا.