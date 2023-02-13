النمل الأبيض يأكل أموال مودعين في بنك هندي

وكان مدير البنك سلّم الأموال التي كانت موجودة في حقيبة من القماش للعميلة، ولكن عندما عادت سونيتا إلى منزلها وفتحت الحقيبة، اكتشفت أن النمل الأبيض قد دمر العملات بالكامل.

وتقدمت المرأة على الفور بشكوى إلى مدير البنك تطالب فيها باسترداد أموالها.

ووفقًا لتقارير محلية، فإنه تم وضع الأموال في الخزانة في أيار/ مايو 2022 وتم الاحتفاظ بالأوراق النقدية بداخلها بشكل آمن حتى فتحها يوم الخميس الـ9 من شباط/ فبراير، ولسوء الحظ لم يكن هناك عملة واحدة في الخزانة صالحة للاستخدام.