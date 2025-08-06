سقوط عصابة مخدرات بريطانية بسبب "ببغاء ناطق"

ساهم ببغاء ناطق في كشف عملية تهريب مخدرات كبيرة في بلاكبول بالمملكة المتحدة، مما أدى إلى الحكم على 15 شخصًا بالسجن لمدة إجمالية تبلغ 103 أعوام.

وكان "مانجو"، الببغاء المملوك لشانون هيلتون، أحد أفراد العصابة، قد ظهر في مقطع فيديو وهو يقول "2 مقابل 25"، وهي عبارة دارجة تشير إلى صفقة كوكايين في الشارع. وقد عُثر على هذا الفيديو، إلى جانب مقاطع أخرى تُظهر مبالغ كبيرة من المال والمخدرات، على هاتف هيلتون وساهمت بشكل رئيسي في التحقيق.

وبحسب صحيفة "ميرور" كان زعيم العصابة، آدم غارنيت (35 عامًا)، يدير العملية من داخل السجن مستخدمًا هواتف وأجهزة توجيه إنترنت مهربة. وقد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 19 عامًا و6 أشهر، تضاف إلى عقوبة سابقة بالسجن 15 عامًا. وامتدت أنشطة العصابة لتشمل تهريب الهيروين والكراك كوكايين والقنب والكتامين في بلاكبول بين فبراير 2023 ويوليو 2024.

وحُكم على شانون هيلتون بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمتي التآمر لتوريد مخدرات من الفئة (أ) والحيازة بقصد التوريد لمخدرات من الفئة (ب). وقد أظهرت المقاطع المصورة أنها كانت تُجري مكالمات فيديو مع غارنيت أثناء عرض كتل من الكوكايين وتشغيل أغانٍ تمجد تعاطي المخدرات، وكل ذلك أمام طفل.

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وكشفت الشرطة عن مواد مصورة إضافية تُظهر مقاطع موسيقية تتفاخر بأرباح تجارة المخدرات، بالإضافة إلى كميات من المخدرات والمال. وقد أسفرت التحقيقات عن اعتقال ومحاكمة عدد من أعضاء العصابة البارزين، منهم دالبير ساندو (10 سنوات)، وجايسون غيرراند (8 سنوات و3 أشهر)، وتوماس بيرد (9 سنوات و3 أشهر). وصدر حكمان غيابيًّا ضد كل من كلوي ستوت ورايان بلاك، مع صدور مذكرات توقيف بحقهما.

كما حُكم على ثلاثة آخرين بعقوبات مع وقف التنفيذ وأُمروا بأداء أعمال غير مدفوعة. وأشادت الشرطة بالتحقيق، ووصفت العملية بـ"المعقدة"، وقال الرقيب أنطوني ألفيس إن هذه الأحكام تمثل نهاية شبكة إجرامية منظمة.

واختتمت الشرطة قائلة إن الببغاء، الذي تم تدريبه بشكل ساخر على ترديد لغة العصابة، أصبح رمزًا لسقوطهم، مضيفة: "ليست هذه العبارة التي تريد أن يرددها ببغاؤك عندما تطرق الشرطة بابك!".



