بعد زحمة الصيف.. أجمل الوجهات السياحية في سبتمبر (صور)

تعتبر الأجواء الخريفية التي يتميز بها شهر سبتمبر مناخاً ملائماً يغتنمه السائحون من جميع أنحاء العالم، لاختيار أجمل الأماكن التي يمكنهم قضاء أوقات ممتعة فيها.

ويُعد هذا الشهر مثالياً لبدء مغامرات جديدة، مع تراجع حرارة الصيف وإفساح المجال لاستكشاف أماكن جديدة.

وهنا باقةٌ من أهم وأجمل الأماكن التي يمكن الاستمتاع بزيارتها في شهر سبتمبر وفقاً لموقع "ترافيلر":

توسكانا - إيطاليا

يمكن الاستمتاع بنسمات سبتمبر اللطيفة ما قبل الخريف في هذه المنطقة الإيطالية الساحرة، بعد ثلاثة أشهر من الحر الشديد. ومع تراجع درجات الحرارة، يمكن لعشاق المغامرات استكشاف المدن التاريخية مثل فلورنسا وسان جيميجنانو.

صقلية - إيطاليا

هي وجهة رائعة في أي وقت من السنة، لكن سبتمبر يُعتبر وقتاً مثالياً للاستمتاع بشواطئها الخلابة، واكتشاف مدنها ذات الطابع الباروكي.

لشبونة - البرتغال

بأجوائها المعتدلة وأحيائها التاريخية الساحرة، تُعدّ لشبونة من أكثر الوجهات شعبية. وتتميز المدينة بمناظر خلابة وأماكن رائعة لتناول الطعام، تقدم أشهى المأكولات البحرية الطازجة.

سانتوريني - اليونان

من أفضل الوجهات السياحية في سبتمبر، حيث الأجواء هادئة بعد انتهاء موسم الصيف الحار، والمياه دافئة بشكل مثالي في سانتوريني الجميلة.

المغرب

يتميز المغرب بجو معتدل يسمح باستكشاف المدن الحيوية مثل مراكش وفاس، والاستمتاع بالشواطئ على المحيط الأطلسي أو البحر المتوسط. كما توفر الفنادق الفاخرة، أماكن إقامة مريحة وفاخرة.

اليابان

عندما تتزين أشجار الكرز في الخريف بألوان الأحمر والذهبي، تُظهر معابد وحدائق كيوتو جمالها المثالي، بينما تستمر الأجواء الصيفية المشرقة في طوكيو. وبعد استكشاف طوكيو، يمكنك بلوغ الجبال بمسارات الحج، ومعابدها الأثرية النائية.