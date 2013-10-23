أول زواج شرعي في لبنان عبر "السكايب...

بيروت – (خاص) من هناء الرحيم
جرى أول زواج شرعي رسمي في صور وقد يكون الأول في لبنان عبر "السكايب" بين الشاب أسعد فاخوري الموجود في الولايات المتحدة وخطيبته حوراء سعيد الموجودة في صور. وعقد القران الشيخ علي مغنية في منزل والد العروس في حضور الأهل والأصدقاء.
ووكلت العروس الشيخ بعقد القران. وجرى التواصل مع العريس بالصورة والصوت عبر "السكايب" وفي حضور أهله وأصدقائه، وبعد إتمام صيغة العقد وعلى مسمع الجميع أعلن مغنية العريس فاخوري والعروس سعيد زوجاً وزوجة وبارك زواجهما متمنياً لهما السعادة والتوفيق.
بعدها علت الزغاريد ووزعت الحلوى على الحضور. وإحتفل أيضاً في الوقت عينه بالمناسبة في منزل والد العريس في الولايات المتحدة.