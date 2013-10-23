أول زواج شرعي في لبنان عبر "السكايب...

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

مدينة صور اللبنانية تشهد أول حالة زواج عبر "سكايب"، بين شاب يسكن في الولايات المتحدة وفتاة من المدينة.