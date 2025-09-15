حفل جوائز "إيمي" يتحول إلى تظاهرة لدعم فلسطين وغزة (فيديو)

شهد حفل توزيع جوائز "إيمي"، مواقف داعمة للقضية الفلسطينية وغزة، التي تتعرض لحرب تشنها إسرائيل بشكل متواصل منذ نحو عامين.

وتخلل الفعالية، التي تُنظمها "الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم التلفزيونية"، هتافات داعمة لفلسطين ومطالبة بإنهاء الحرب على غزة.

وأثناء تتسلمها جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي، هتفت الممثلة الأمريكية هانا إينبيندر من على المسرح: "فلسطين حرة".

بدوره، قال الممثل الإسباني الحائز على جائزة الأوسكار خافيير باردم، إن "ما يحدث في غزة جريمة تطهير عرقي".

وطالب باردم الذي كان يتحدث في مقابلة على هامش مشاركته بالحفل، بـ"فرض العقوبات على إسرائيل لوقف تلك الجرائم".

وأبدى رفضه المشاركة في أي عمل مع شركات إسرائيلية أو تدعم ما يحدث في غزة، قائلا: "هذا واجبنا في جميع المجالات".