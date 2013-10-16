حاج يحاول ضرب الشيطان بعصا

الرياض- (خاص) من ريمون القس

أقدم حاج يبلغ من العمر 37 عاماً بالتهجم حاملاً عصا على ما اعتقد أنه الشيطان، ومحاولاً اجتياز السور المانع خلال رمي الحجاج لجمرة العقبة الكبرى بمشعر منى، الثلاثاء.

ومنع رجال الأمن الحاج وأمسكوه في محاولة لتهدئته، ولكن الحاج ظلّ منفعلاً.

وحاول الحاج ضرب ما اعتقد أنه الشيطان معتبراً إياه سبباً في طلاق زوجته ودمار حياته.

ويعتبر رمي الجمرات أمرا رمزيا وليس إصابة فعلية للشيطان كما يعتقد بعض الحجيج.

وأنهى أكثر من مليون ونصف المليون حاج، الثلاثاء، رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى قرب مكة المكرمة، دون وقوع حوادث تذكر.

وكان التدافع في سنوات سابقة أدى إلى وفاة بعض الحجاج.