بالصور والفيديو.. “صوفيا” السعودية تحصل على ساقين

بعد أشهر من دخولها التاريخ، بإعلانها أول إنسان آلي يُمنح الجنسية السعودية، وذلك خلال فعاليات مؤتمر “مبادرة استثمار المستقبل بالعاصمة الرياض في أكتوبر الماضي، أصبح للروبوت “صوفيا” ساقان يتمشى بهما.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الإنسان الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي “صوفيا”، أصبح الآن قادرًا على المشي بضع خطوات، وذلك بجانب ميزته الأساسية، وهي الدخول في محادثة مع البشر.

ونوهت الصحيفة إلى أن صوفيا مثال للتطور الملحوظ للآلات التي تعِد بإحداث ثورة في علاقة البشر بالتكنولوجيا.

وظهرت صوفيا- من تصميم شركة هانسون روبوتيكس في هونغ كونغ – منذ عامين كرأس إنسان آلي فائق الذكاء له وجه قادر على الإيماء، والنظر يمينًا ويسارًا والقيام بمحادثة، ومنذ ذلك الحين وهي تثير الجدل لكونها أول روبوت في العالم يمُنح حقوقًا قانونية.

وفي معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العام الجاري في لاس فيغاس، أعلنت الشركة تصميم ساقين ميكانيكيين وصفتهما بالقبيحتين، حتى تتمكن صوفيا من المشي بضع خطوات على طريقة وحش فيلم فرانكنشتاين، وليس كامرأة جميلة كما تتظاهر.

وأبرزت الصحيفة قدرة الروبوت “صوفيا” على القيام بـ 60 تعبير وجه والتعرف على الوجوه والتواصل البصري مع البشر وعقد محادثات طبيعية، مضيفةً أنها تبدو بشرية بفضل المواد التي تحاكي عضلات الوجه الحقيقية.

وقال المصمم ديفيد هانسون: “أسعى لإنتاج آلات عبقرية بذكاء وإبداع وحكمة ورحمة أكبر من البشر، وتحقيقًا لهذه الغاية أجريت أبحاثًا في مجال الإنسان الآلي والذكاء الاصطناعي والفنون والعلوم المعرفية، وقمت بدمج كل هذه الجهود سعيًا وراء تكوين علاقات إنسانية-روبوتية.”

وتابع: “نحن نتصور أنه بالشراكة التعاونية معنا، سوف يصبح الإنسان الآلي فائق الذكاء بدرجة تجعله يساعدنا على حل المشكلات التي نواجهها في هذا العالم.”

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التطور يثير العديد من الأسئلة والمخاوف على غرار ما حذرت منه الأفلام السينمائية مثل Terminator و I Robot and even Blade Runner.

واختارت شركة هانسون روبوتكس شعار “نحن نضفي الحياة على الروبوتات” عند إعلانها خطوات صوفيا الأولى.

وبحسب الصحيفة، فإن أولى الخطوات في تطور صوفيا كانت إضافة عقلها ورأسها لجسد إنسان آلي متطور جدًا، يُسمى درك-هوبو، ابتكره علماء في كوريا الجنوبية.

وبدوره قال كبير العلماء في هانسون، الدكتور بن غورتزل: “إعطاء صوفيا تجسيدًا كاملًا وقويًا هو جزء أساس من سعينا المستمر لتزويدها بذكاء اصطناعي على مستوى ذكاء البشر نفسه؛ كي تتعلم الحياة والمشي بيننا.”