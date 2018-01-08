بالفيديو.. كيف تصرف حاكم الشارقة بعد تأخر المؤذن عن أذان الفجر؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأذان الفجر بصوت الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة.

وبحسب موقع الإمارات اليوم، فإن الشيخ سلطان، قد رفع الأذان بعد تأخر المؤذن.

أذان الفجر بصوت #حاكم_الشارقة ، اللهم احفظه بعينك التي لا تنام ❤️ pic.twitter.com/uGh1Y7K9zm — AbdullahMohammed???????? (@AM9X) January 8, 2018

وافتتح الشيخ سلطان مؤخرًا مبنى دار المخطوطات الإسلامية الذي يقع في الجامعة القاسمية بالشارقة.

وتعتبر المخطوطات والوثائق الموجودة في الدار من أنفس المخطوطات التاريخية التي جمعها حاكم الشارقة خلال زياراته لدول العالم، إذ تضم أربع مجموعات من المخطوطات الإسلامية الأصلية النادرة، تنوعت ما بين كتب في الفقه والحديث والتفسير واللغة العربية وعلوم الفلك والرياضيات والطب والصيدلة، إلى جانب مصاحف مخطوطة أصلية نادرة.