مقتل 64 وإصابة 100 في تدافع قرب معبد بالهند

نيو دلهي ـ قال مسؤول كبير في الشرطة الهندية الأحد إن ما لا يقل عن 64 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 100 في تدافع بعد انهيار جسر قرب معبد هندوسي ناء بولاية ماديا براديش في وسط البلاد.

وتجمع عدد كبير من الناس للاحتفال بمهرجان ديني في معبد راتانجاره في غابة خارج بلدة داتيا على بعد 390 كيلومترا شمالي بوبال عاصمة الولاية. لكن جسرا يؤدي إلى المعبد انهار وهو ما تسبب في التدافع.

وقال ديليب آريا نائب المفتش العام للشرطة "في الوقت الحالي يمكننا تأكيد وفاة 64 شخصا. أصيب اكثر من 100 شخص ويعالجون في مستشفيات قريبة."

وأضاف أنه مع انهيار الجسر بدأ الناس في التدافع باتجاه المعبد وهو ما أدى إلى سقوط قتلى مضيفا أن بعضهم غرقوا بعدما قفزوا في نهر السند.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة استخدمت الهراوات للسيطرة على الحشد وهو ما أثار الذعر. وتسبب التعامل مع الحشود بشكل غير ملائم في حوادث تدافع في الماضي.

وفي فبراير/ شباط الماضي قتل ما لا يقل عن 63 هندوسيا كانوا يشاركون في أكبر مهرجان ديني في العالم جذب نحو 30 مليون شخص.