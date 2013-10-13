عائلة سعودية تتعرض للسرقة في باريس

باريس ـ تعرّضت عائلة سعودية في أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس لسرقة أكثر من 10 آلاف يورو وأربعة جوازات سفر.

وكانت العائلة وصلت إلى باريس، الخميس الماضي، ونزلت في فندق "أداجيو"، ووضعت أكثر من 10 آلاف يورو (50 ألف ريال سعودي) وثلاثة جوازات سفر سعودية، بالإضافة إلى جواز سفر لخادمة إندونيسية مرافقة في صندوق الأمانات داخل غرفتهم في الفندق.

وتعرّضت غرفتهم للسرقة على يد مجهولين أثناء خروجهم من الفندق؛ إذ تم انتزاع صندوق الأمانات من مكانه.

وحضر أعضاء من السفارة السعودية لمتابعة التحقيقات التي تقوم بها الشرطة الفرنسية.

يذكر أن السياح السعوديين حلوا في المرتبة الثانية من حيث حجم الإنفاق في المتاجر الفرنسية العام 2009 وبلغ نصيب الفرد منهم 1435 يورو.

وبالمقابل يتعرض سعوديون وعرب؛ سياحاً أو مقيمين في فرنسا، إلى مضايقات ارتفعت حدتها في الآونة الأخيرة؛ بدوافع عنصرية، أو طائفية، أو بدافع الطمع بهم، ما يعزز المخاوف، وقد ينعكس سلباً على السياحة في فرنسا.