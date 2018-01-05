بالصور.. ثعبان يتسلل إلى سرير امرأة لمعانقتها

أصيبت سيدة أسترالية بصدمة كبيرة عندما استيقظت من نومها، لتجد ثعبانًا كبيرًا على سريرها.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن خدمة الرقابة على الحيوانات البرية في أستراليا، أن السيدة تعيش مع عائلتها في بلدة يوموندي في ولاية كوينزلاند الأسترالية، حيث اعتادوا على وجود الثعبان أعلى سطح منزلهم منذ مدة طويلة، وكان مألوفاً لديهم.

وأضافت خدمة الرقابة على الحيوانات البرية الأسترالية، عبر صفحتها على “فيسبوك”: “يبدو أن الثعبان أراد التقرب أكثر من العائلة، بانتقاله أمس داخل المنزل”.

ولفتت إلى أن الثعابين “لا تريد أن تؤذي دائمًا، وفي أحيان ترغب في التقرب منا ومعانقتنا”.