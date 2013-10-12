مصرية تستدرج زوجها وتسلمه للشرطة

القاهرة - سلمت ربة منزل زوجها إلى أجهزة الأمن بالجيزة، لقيامه بقتل مندوب مبيعات بمدينة بني سويف وهروبه.

قامت الزوجة وشقيقتيها باستدراج زوجها المتهم بقتل مندوب مبيعات بمدينة بني سويف، وقمن بتقيده، وسلمته إلى أجهزة الأمن بالجيزة، لوقوع خلافات عائلية بينهما.

وسلمت ربة منزل زوجها إلى أجهزة الأمن بالجيزة، السبت، بعد أن هرب من الشرطة لكن الزوجة نجحت باستدراجه.

وقامت الزوجة، وشقيقتيها، وموظف بمديرية الشباب والرياضة، بالحضور إلى قسم شرطة الهرم، وسلموا الزوج المتهم بقتل مندوب المبيعات ببندر بني سويف إلى الشرطة.

وأفادت التحريات بأن الزوجة وشقيقتيها استدرجن الزوج المتهم، لوجود خلافات عائلية بينهما، وقمن بضبطه وتسليمه إلى قسم شرطة الهرم، وأفادت بأن المتهم مطلوب ضبطه وإحضاره، لاتهامه بقتل مندوب مبيعات عمداً، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.