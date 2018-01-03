10 خطوات لزيادة نشاطك اليومي

نملك جميعًا 24 ساعة في اليوم، ولكن هناك من يستغل عدد تلك الساعات بشكل أفضل من الآخرين، فأولئك الذين يستيقظون مبكرًا ويرفضون النوم ساعات إضافية أكثر كفاءة وإنتاجيةً من غيرهم.

وأظهرت دراسات علمية حديثة أن الإنسان يقضي في المتوسط من ثلاث إلى أربع ساعات في اليوم لتصفح الهاتف المحمول، على الرغم من إمكانية استغلال هذا الوقت في ممارسة الرياضة، لذا نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية 10 طرق لزيادة إنتاجية الأشخاص يوميا.

الابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية

وفق الدراسات نفسها، فإن الإنسان يقضي في المتوسط، ثمان ساعات يوميًا في تصفح الأجهزة الإلكترونية منها، ثلاث إلى أربع ساعات للهاتف المحمول.

ولذلك حاول تقليل عدد ساعات استخدامك للأجهزة الإلكترونية من خلال ممارسة الرياضة، أو الكتابة، أو القراءة، أو تعلم شيء جديد، أو طهي وجبة لأصدقائك.

ومن أهم طرق تقليل عدد ساعات استخدام الإنترنت، هو تحديد وقت لمشاهدة التليفزيون، وعدم الإطلاع على رسائل البريد الإلكتروني خارج مقر العمل، ومسح تطبيقات الألعاب من هاتفك، حتى يتحسن نومك وتصبح أكثر إنتاجية في اليوم التالي.

الراحة والمشي

يصبح عقلنا أقل إنتاجية بسبب عدد الساعات التي نقضيها أمام جهاز الحاسب الآلي في العمل؛ لهذا ينصح خبيرا التدريب “سينا فوربس” و”بنيامين بولاش” بأخذ قسط من الراحة كل فترة.

ويضيف الخبيران: “المشي يحل كل شيء؛ لأن التواصل بين قدميك ومخك أقوى مما تتخيل، عندما تمشي بعض الوقت، يضخ القلب بشكل أسرع موزعًا الدم والأكسجين على العضلات وباقي الأعضاء بما في ذلك المخ.”

الموسيقى

خلصت دراسات عديدة إلى أن الاستماع إلى الموسيقى يحسن أداء جميع الرياضات، فهى بمثابة منشط، ونوه الخبيران بعدم تحسين الموسيقى لمزاجنا فقط، وإنما تجعل حركاتنا متزامنة عبر تعزيز التواصل بين المخ والعضلات.

إنجاز شيء واحد

محاولة إنجاز 10 أشياء مختلفة في وقت واحد يسمى “مماطلة” وهو ما يهدر وقتك.

ونصح “فوربس” و”بولاش” بالالتزام بمشروع واحد حتى يكتمل من خلال إعداد قائمة للأشياء التي ترغب في القيام بها كل صباح، لافتين إلى أن عدد المهام في اليوم يعتمد على مدى صعوبتهم، ويفضل أن تبدأ بالمهام الصعبة.

الاستيقاظ باكرًا

معظم الناجحين والسعداء حول العالم يستيقظون مبكرًا.

وإذا كنت تريد إنجاز شيء ما في يومك، استيقظ مبكرًا، ويقترح “فوربس” و”بولاش” ممارسة الرياضة لمدة ساعتين أو ثلاث قبل بدء ساعات العمل الرسمية، موضحين: “الاستيقاظ متأخرًا يجعلك طول اليوم غير مستعد لأي شئ.”

الاستحمام

إذا كنت تمارس التمارين الرياضية صباحًا، سوف تعرف شعور الاسترخاء والاستعداد للعودة إلى السرير بعد الاستحمام بماء ساخن، احرص على الاستحمام بماء بارد كي تستكمل يومك بنشاط، ويتحسن مزاجك وتركيزك.

قل لا

لست مضطرًا طول الوقت أن تقول دائمًا “نعم”؛ لذا كن شجاعًا وتجنب الموافقة على العديد من المهام التي تبعدك عن التركيز على أهدافك.

وطبقًا للخبراء: “قول لا، ليس علامة على الضعف، إنها طريقة لتحديد الأولويات.”

الرياضة

الرياضة تحفز مخك للعمل وتجعلك طموحًا ومقبلًا على الحياة وتحدياتها، كما أنها تحسن من تركيزك وانتباهك بإنتاج هرمون السيروتونين المنظم للشهية والنوم والمزاج وإنتاج الإندورفين الذي يقلل التوتر ويعزز الشعور الإيجابي.

الإجازة

حان الوقت لتغير يوم الجمعة الكسول إلى يوم أكثر إنتاجًا.

واقترح الخبيران وضع خطط للأسبوع الجديد يوم العطلة، بعد الساعة الخامسة مساءً مع تحديد قائمة بالأهداف والعوائق، ولا تنسى وضع جدول للتمارين الرياضية والوجبات المفضلة لمدة 7 أيام.

لا تعتذر كثيرًا

كي تكون ناجحًا ابتعد عن الأعذار، وذكر نفسك -دائمًا- بتلك الجمل “الوقت ليس متأخرًا أو مبكرًا، الطقس ليس باردًا”.