علماء آثار إسرائيليون يزعمون العثور على ختم أثري لأحد حكام القدس

قال علماء آثار إسرائيليون، يوم الإثنين، إنهم عثروا على قطعة من الفخار عليها أثر لختم زعموا أنه يعود لأحد حكام مدينة القدس ورد ذكر له في العهد القديم.

وادعت سلطة الآثار الإسرائيلية أن القطعة الأثرية “موصوفة في نص عبري قديم بأنها “ملك لحاكم للمدينة، ويرجح أنها كانت على شحنة، أو أرسلت كتذكار نيابة عن الحاكم الذي كان يشغل المنصب المحلي الأبرز في القدس آنذاك”.

ويصور أثر الختم، وهو في حجم عملة صغيرة، رجلًا واقفًا في مواجهة آخر، وكأنه يقف أمام المرآة ويرتدي الاثنان ثيابًا مقلمة تصل إلى الركبتين.

وعثر على القطعة الفخارية قرب ساحة الحائط الغربي في البلدة القديمة بالقدس.

ونقل بيان لسلطة الآثار الإسرائيلية عن عالمة الآثار شلوميت وكسلر قولها: “تدعم القطعة الفخارية المذكور في العهد القديم حول وجود حاكم للمدينة في القدس قبل 2700 سنة”.

ويأتي إعلان سلطة الآثار الإسرائيلية، بعد أسابيع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في قرار جعله يحيد عن سياسة الولايات المتحدة المتبعة منذ عشرات السنين، بشأن وضع المدينة وأثار احتجاجات فلسطينية وقلقًا دوليًا.