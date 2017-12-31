كيف ستحتفل دبي الليلة؟

تحتفل إمارة دبي الليلة، بعرض ليزر مرفقًا بالموسيقى من برج خليفة، أعلى مبنى في العالم، عوضًا عن عرض الألعاب النارية.

وتوقعت شرطة دبي، وصول مليون ونصف مليون شخص؛ لمشاهدة عرض الليزر، الذي سينقل بالبث الحي عبر موقع تويتر، بدءًا من الساعة 23.30 بالتوقيت المحلي (19.30 ت غ).

كما تنظم أمسيات غنائية في مختلف الإمارات، يحييها فنانون عرب وغربيون، بينهم المصري عمرو دياب في دبي، والأمريكية كيتي بيري في أبوظبي.

وبدأت الاحتفالات حول العالم؛ لاستقبال العام 2018، وانطلقت من نيوزيلندا، لتتوالى تدريجيًا، من آسيا إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، ثم أخيرًا إلى الأمريكيتين، وسط عروض ضوئية مذهلة؛ في وداع للعام 2017.