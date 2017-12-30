موجة قطبية تضرب الشمال الأمريكي.. وكاليفورنيا تسجل ارتفاعًا قياسيًا بدرجات الحرارة

في الوقت الذي تشهد فيه عدة مناطق في شمال أمريكا اجواء قطبية شديدة البرودة، سجلت ولاية كاليفورنيا ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية اليوم الجمعة إن أسبوعا من الطقس البارد في أنحاء الولايات المتحدة شرقى جبال روكى سيمتد إلى بداية العام الجديد وسط توقعات بأن تضرب موجة ثانية من الطقس القطبي جنوبى كندا إلى أنحاء القارة الأمريكية.

وستكون احتفالات رأس السنة الجديدة مساء يوم الأحد في ساحة تايمز بضاحية مانهاتن في نيويورك شديدة البرودة وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر بحلول منتصف الليل عندما تجرى السهرات السنوية في نيويورك.

ذكرت هيئة الارصاد الجوية الوطنية الامريكية في لوس انجليس أن درجات الحرارة في أجزاء من جنوب كاليفورنيا سجلت درجة حرارة مرتفعة قياسية يوم الجمعة.

وقالت الهيئة في حسابها على موقع تويتر: “مع درجة حرارة مرتفعة تصل إلى 85 درجة [4ر29 درجة مئوية]، مسجلة رقما قياسيا جديدا لليوم. وهذا يحطم الرقم القياسي السابق البالغ 84 درجة [9ر28 درجة مئوية] في آخر عام 1956”.

وستكون الليلة الكبيرة في مدينة نيويورك والتى تعرف أيضا باسم ” بيج أبل ” صافية، لكن شدة الرياح ستجعل الطقس أشد برودة.

وشهدت معظم مناطق الغرب الأوسط والشمال الشرقي للولايات المتحدة درجات حرارة خلال فترات النهار هذا الأسبوع بلغت 10 درجات مئوية تحت الصفر.

وتوقعت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية “موجة قوية أخرى من الهواء البارد” من شمالى غرب كندا باتجاه الجنوب الشرقي يومي الجمعة والسبت. وقال خبراء الأرصاد إن نظام الضغط المرتفع “سيهمين على نمط الطقس في أنحاء البر الأمريكي الرئيسى ” حتى يومي السبت والأحد.

ومن المتوقع أن تشهد السهول العظمى والمنطقة العليا للغرب الأوسط تراجعا في درجات الحرارة بما يتراوح من 15 إلى 20 درجة عن المعتاد مع تراجع درجات الحرارة ليلا إلى ما دون 20 درجة مئوية تحت الصفر في المنطقة الداخلية.