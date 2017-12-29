ضبط 50 ألف يورو داخل جوارب سفير عربي

ضبطت سلطات مطار القاهرة الجمعة سفيرا عربيا حاول تهريب 50 ألف يورو فى الجورب الذي يرتديه لدى سفره إلى تونس مخالفا قانون حيازة النقد الأجنبي بصحبة الركاب وتم إبلاغ الخارجية المصرية التي طلبت تطبيق حد حيازة الأموال عليه وتفتيش باقي حقائبه.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة بأنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 843 والمتجهة إلى تونس اشتبه رجال الأمن في وجود جسم غريب في جورب الراكب ” س . م ” سفير بوزارة الخارجية بإحدى الدول العربية وبفحصه تبين وجود 50 ألف يورو في الجورب مخالفا قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وقانون مكافحة غسيل الأموال.

وأقر الدبلوماسى بأن الأموال خاصة بالعاملين في السفارة التي يقوم بدور القائم بأعمال السفير فيها.

وأمر نائب مساعد وزير الخارجية المصري، أشرف منير، بتفتيش حقائب الدبلوماسي، قبل السماح له بالسفر بالحد المسموح به قانونا (8 آلاف يورو).