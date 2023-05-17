"رحل عنّي معلمي الأول".. رشا شربتجي ترثي والدها
نشرت المخرجة السورية رشا شربتجي عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" صورة لوالدها الراحل المخرج هشام شربتجي، أرفقتها برسالة مؤثرة.
وكتبت رشا: "رحل عني اليوم من كان معلمي الأول، رحل جسداً فقط لكن روحه ستبقى عالقة معي بكل تفاصيلي، في كل لحظةٍ علمني فيها كيف أقف خلف الكاميرا وأدير حركتها، في كل لحظةٍ ناديتُه فيها "بابا" ووجدته بجانبي، في كل كلمةٍ قالها لي يوماً وتقبلتُها أو حتى رفضتُها، في كلِّ عناقٍ وحبٍّ وفخرٍ".
وأكدت شربتجي أنها تدين لوالدها بكل لحظة نجاح حققتها في أعمالها، لكون الفضل يعود له، و"بالسمعة الطيبة" التي عُرف بها وورّثها إياها وحمّلها مسؤوليته، وأيضا بكل لحظة صدق وأمانة ونصيحة وجهها لها في أي عمل شاركت به، لتقدمه بأبهى صورة.
وتابعت شربتجي: "شيخ كار المخرجين وبكل فخر والدي هشام شربتجي في ذمة الله، ادعوا له بالرحمة والمغفرة ولا تنسوا كل ما قدمه لنا، فنحن مدينون له بذاكرة نقية".
وأضافت أن والدها كان "الملجأ والسند" طوال حياتها، موجهة وعدا له بأن تكمل طريقها وتحرص على تنفيذ كل تعليماته، التي كان منها ائتمانها على عملها، وتقديمه بالشكل الأفضل، مشددة على أنها لن تكون مثله لكونه "شخصا لا يتكرر".