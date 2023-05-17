"رحل عنّي معلمي الأول".. رشا شربتجي ترثي والدها

وأكدت شربتجي أنها تدين لوالدها بكل لحظة نجاح حققتها في أعمالها، لكون الفضل يعود له، و"بالسمعة الطيبة" التي عُرف بها وورّثها إياها وحمّلها مسؤوليته، وأيضا بكل لحظة صدق وأمانة ونصيحة وجهها لها في أي عمل شاركت به، لتقدمه بأبهى صورة.

وتابعت شربتجي: "شيخ كار المخرجين وبكل فخر والدي هشام شربتجي في ذمة الله، ادعوا له بالرحمة والمغفرة ولا تنسوا كل ما قدمه لنا، فنحن مدينون له بذاكرة نقية".

وأضافت أن والدها كان "الملجأ والسند" طوال حياتها، موجهة وعدا له بأن تكمل طريقها وتحرص على تنفيذ كل تعليماته، التي كان منها ائتمانها على عملها، وتقديمه بالشكل الأفضل، مشددة على أنها لن تكون مثله لكونه "شخصا لا يتكرر".